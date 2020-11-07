عمليات البصرة: توصلنا لنتائج أولية بشأن استشهاد أحد المتظاهرين

أعلنت قيادة عمليات البصرة، توصلها لنتائج اولية بشان مقتل احد المتظاهرين.



وقال قائد العمليات اللواء الركن أكرم صدام مدنف في بيان انه وجه بكشف ملابسات مقتل المواطن الذي وقع بالقرب من ساحة التظاهر



واضاف أن "القوات الأمنية توصلت إلى النتائج الأولية لجريمة القتل وسيحال الجاني إلى القضاء لينال جزاءه العادل مهما كانت هويته.