مكتب حقوق الإنسان بالبصرة يطالب باحترام مطالب المتظاهرين الشرعية

طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة الحكومتين المركزية والمحلية بإرساء سياسة الحوار الجاد مع المتظاهرين واحترام مطالبهم الشرعية

وقال المكتب في بيان انه يتابع التظاهرات التي انطلقت عصر امس الجمعة، و يؤكد مطالبه بحماية المتظاهرين السلميين وأماكن الاحتجاج وحماية الإعلاميين الذين يشار إلى دورهم في نقل الحقائق.

ودعا المكتب المتظاهرين الى المزيد من السلمية العالية والتعاون مع قوات الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة

,وكان متظاهر استشهد وجرح سبعة اخرون أثناء تفريق القوات الامنية متظاهرين حاولوا نصب خيام داخل ساحة الاعتصام .