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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 07 تشرين الثاني 2020 09:06 ص

أكبر ضربة من فيس بوك لجماعة الإخوان الإرهابية.. "فيس بوك" تفكك شبكات "تضليل" يدار بعضها من إيران

اختراق ايران

وجهت شركة فيس بوك ضربة قوية لجماعة الإخوان الإرهابية للقضاء على محاولاتها لنشر المحتويات المزيفة الداعمة للإرهاب، حيث قامت الشركة بإزالة 31 حساب و25 صفحة وحسابين على انستجرام لانتهاك سياستها ضد التدخل الأجنبي المنسق نيابة عن كيان أجنبي.

وقال فيس بوك، إنه تم تشغيل هذه الشبكة من قبل أفراد في مصر وتركيا والمغرب، واستهدفت مصر وليبيا وتونس واليمن والصومال والمملكة العربية السعودية، وكان لها علاقة بجماعة الإخوان الإرهابية.

 وأشارت الشركة في تقريرها الشهري إلى أنها أزالت قرابة ثمانية آلاف صفحة متورطة في حملات تضليل خلال شهر أكتوبر، مؤكدة أنها فككت سبع شبكات منفصلة من الحسابات والصفحات الزائفة كانت تنشط في إيران وأفغانستان ومصر وتركيا والمغرب وميانمار وجورجيا وأوكرانيا.

ولفتت "فيسبوك" إلى أن الكثير من تلك الحسابات والصفحات كان ضالعا في حملات تأثير سياسي مضللة تستخدم حسابات زائفة لاستهداف الجماهير في الداخل والخارج.

وكشفت "فيسبوك" أن إحدى شبكات الحسابات المذكورة كانت تدار من مصر وتركيا والمغرب من قبل أفراد مرتبطين بجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر، مضيفة أن تلك الصفحات استهدفت دولا إقليمية وتضمنت بعض المحتوى المتعلق بالإرهاب.

وقال فيس بوك، إن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط استخدموا حسابات مزيفة للتعليق على المحتوى وإدارة الصفحات التي تتظاهر بأنها محلية في البلدان التي استهدفوها، وقد تم تعطيل بعض هذه الحسابات تلقائيًا بسبب انتهاكات مختلفة بما في ذلك نشر محتوى متعلق بالإرهاب، حيث  كانوا ينشرون باللغة العربية بشكل أساسي حول الأخبار والأحداث الجارية في البلدان التي استهدفوها بما في ذلك السياسة في مصر، والتوترات في ليبيا والصومال ، وتعليقات داعمة حول قطر وانتقاد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والحكومة المصرية والنشاط السعودي والإماراتي في اليمن، والأعمال الإماراتية في تونس.

وأضاف فيس بوك في بيانه:" وجدنا هذه الشبكة كجزء من تحقيقنا الداخلي في السلوك غير الصحيح المنسق المشتبه به في المنطقة، على الرغم من أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط حاولوا إخفاء هوياتهم، إلا أن تحقيقنا وجد روابط لأفراد مرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

وأوضح فيس بوك أن المتابعون لهذه الحسابات تجاوز الـ 1.57 مليون حساب وأكثر من هذه الصفحات، فيما يتابع حوالي 1000 شخص واحدًا أو أكثر من حسابات انستجرام هذه.

كما أشار فيس بوك إلى أنه تم إنفاق أكثر من 219 ألف دولار على الإعلانات على فيس بوك وانستجرام مدفوعة بالليرة التركية والدولار الأمريكي والجنيه المصري والريال القطري.

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