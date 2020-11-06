انتشار أمني في ساحة التحرير وسط بغداد تحسبا من عودة التظاهرات

شهدت ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها وسط العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، انتشاراً أمنياً كثيفاً خشية من تجمهر المتظاهرين وعودة الاحتجاجات الى سابق عهدها مرة أُخرى.

وقال مصدر أمني مسؤول، إن قوات حفظ القانون انتشرت اليوم في ساحة التحرير ومقرباتها تحسباً من انطلاق تظاهرات.



وقد حشدت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم ايام قلائل لانطلاق التظاهرات احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب، وعدم إيفاء الحكومة الاتحادية برئاسة مصطفى الكاظمي بالوعود التي قطعتها على نفسها في تنفيذ برنامجها.



اقدمت القوات الأمنية العراقية نهاية شهر تشرين الأول الماضي على اعتقال العشرات من المتظاهرين المطلوبين لها اضافة إلى إزالة الخيام عن بكرة أبيها في ساحة التحرير مركز الاحتجاجات وسط العاصمة بغداد.



وتُعد ساحة التحرير ايقونة "ثورة تشرين" كما يحلو للمتظاهرين تسميتها، وبعد فتحها تطوى صفحة عام كامل من الاحتجاجات التي شهدت اعمال عنف مفرط على ايدي القوات الامنية ومسلحين ينتمون لفصائل موالية لإيران.



وانطلقت التظاهرات العراقية 2019 في 1 تشرين الأول 2019، في بغداد وبقية محافظات وسط وجنوبي العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد المالي الإداري وتفشي البطالة.