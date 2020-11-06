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الجمعة, 06 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 06 تشرين الثاني 2020 03:17 م

الكاظمي يطالب القوات الأمنية بحماية المتظاهرين.. وصالح يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات المبكرة

الكاظمي يبحث مع برهم صالح التحضيرات للانتخابات المبكرة

طالب رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية بحماية كرامة الإنسان، وحفظ أمن المتظاهرين، داعياً إلى أن يتمتع أداؤها بالمهنية، وأعلى درجات المسؤولية في توفير الأمن للمواطنين، لاسيما وأن أغلبهم لديه مطالب مشروعة.

وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي، عقب اجتماعه مع القيادات الأمنية بمحافظة البصرة، أنه استمع إلى عرض مفصل عن مجمل الوضع الأمني في عموم البصرة، والتحديات التي تواجه القوات الأمنية.

وأشاد الكاظمي بجهود الأجهزة الأمنية، التي تبذل قصارى جهدها من أجل أمن واستقرار المحافظة، مؤكداً أن الحكومة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية تعمل جميعاً لخدمة المواطن وضمان استقراره، داعياً القوات الأمنية إلى العمل الجاد لتوفير الأمن لأهالي البصرة.

وشدد على رفضه الشديد إطلاق العيارات النارية على المواطنين العزّل تحت أي ظرف كان، وكذلك رفض أي اعتداء وتجاوز على القوات الأمنية.

كذلك أكد الكاظمي، أن الشراكة بين المؤسسات العراقية والشركات الدولية الرصينة، تعد طريقاً مثالية للنهوض بالعراق واقتصاده، وتوفر فرص العمل للشباب.

بينما أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، ضرورة تحقيق متطلبات إجراء الانتخابات المبكرة، مشيراً إلى أنه لا بد من تمكين جيل سياسي جديد من إكمال مسيرة الإصلاح.

وأضاف، أن ما يمر به البلد من أزمة اقتصادية يدفعنا للتفكير بالمستقبل، وبناء اقتصاد حقيقي متين، لا يعتمد كلياً على النفط، بما يحقق حياة أفضل لجميع العراقيين.

وقال صالح، خلال مصادقته على قانون الانتخابات النيابية، إن إقرار هذا القانون يأتي بعد سجال طويل، وقد كان إصلاح القانون الانتخابي مطلباً وطنياً لتأمين حق العراقيين في اختيار ممثلين عنهم بعيداً عن الضغوط، والابتزاز، وسرقة أصواتهم.

ودعا مؤسسات الدولة المعنية إلى الإسراع في تحقيق متطلبات إجراء انتخابات مبكرة، نزيهة، وعادلة، في مختلف مراحل إجرائها، بما في ذلك التسجيل البايومتري، والعمل على أن يكون هناك تنسيق فاعل وجاد بين الأمم المتحدة والمفوضية المستقلة للانتخابات لتأمين الرقابة والإشراف لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

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