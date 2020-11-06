صحيفة إسرائيلية: كيف سيتعامل الفائز بالانتخابات الأمريكية مع صواريخ إيران والميليشيات في العراق؟

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن العراق يقع في قائمة الأزمات الخمس الكبرى التي سيواجهها الرئيس الجديد، متسائلة كيف سيتعامل الفائز بالانتخابات الأمريكية مع صواريخ إيران والميليشيات في العراق؟.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن إيران تواصل تطوير الصواريخ الباليستية الكبيرة والمزيد من الطائرات بدون طيار، وإطلاق بعضها على المصالح الأميركية في العراق، وتهديد إسرائيل.

وأكد التقرير، أن الرئيس الأميركي القادم يحتاج إلى "ردع إيران"، وإيجاد طريقة لـ "وقف نفوذ ميليشياتها في العراق وسوريا واليمن، فضلاً عن تسليح حزب الله في لبنان"، علماً أنها تمر بأزمة اقتصادية ضخمة بسبب العقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية عليها.

ويضيف، أن "دور البحرية الأميركية يبرز في الخليج لردع إيران، بالإضافة إلى تزويد الولايات المتحدة إسرائيل بالدعم والمشاركة الوثيقة في المعلومات الاستخبارية حول إيران وما تخطط له".

وتقول الصحيفة، إنه رغم نجاح الولايات المتحدة في الحرب ضد "داعش"، تتعرض الولايات المتحدة لتهديدات وضغوط عدة في العراق وسوريا.

وترى أنه من المهم لواشنطن تعزيز تواجدها في أربيل شمالي العراق وتجهيز قاعدتها بالدفاع الجوي المناسب، لاسيما أنّ المناطق الكردية آمنة وموالية لأميركا.

ويوضح التقرير، أن إدارة ترامب أدت إلى جملة من اتفاقيات السلام التي لم تعجب القيادة الفلسطينية الراكدة، ما وضع جيل من الفلسطينيين في حالة من الحيرة والضياع، ويجب الانتباه إلى ذلك إذ أثبتت التجارب في الماضي أنّ تجاهل هذه الفئة يؤدي إلى نتائج سيئة، بحسب تحليل الصحيفة.

وأنّ تمتع حماس وإيران بنفوذ أكبر في رام الله، والتحديق في تل أبيب، ليس في مصلحة الولايات المتحدة أو إسرائيل أو الحلفاء الذين يتراوحون من الأردن إلى أبو ظبي والقاهرة، بحسب الصحيفة نفسها.

كما أنّه هناك حالة من عدم الاستقرار العام، إذ ينقسم الشرق الأوسط إلى معسكرين، ولا تزال كل من ليبيا وأفغانستان، تحت تهديد المتطرفين، ما يستدعي مواجهة من قبل الولايات المتحدة مستخدمة مواردها في إفريقيا، من أفريكوم وسوكوم، لاسيما أنّه لديها قوات خاصة تعمل في حوالي 90 دولة.

ولا تزال أهوال طالبان وداعش في أفغانستان محسوسة، مع الهجمات على السيخ وطلاب الجامعات وغيرهم.

ويضاف إلى كل ما تقدم، التعامل مع اللاجئين من سوريا في الأردن وكذلك مساعدة الايزيديين على إعادة التوطين كجزء من تحقيق الاستقرار، بحسب التقرير.