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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 06 تشرين الثاني 2020 02:22 م

نائب عن تحالف عراقيون: ضغوط تمارسها الأحزاب على القوات الأمنية

اسعد ياسين

قال النائب عن تحالف عراقيون أسعد ياسين، إن هناك برود أو تراخي لدى الأجهزة الأمنية، وكذلك التجاوزات التي حدثت بحقها في الشارع كلها عوامل سببت تراجعا في الأداء الأمني، وهو ما القى بظلاله على المشهد الأمني في بعض المحافظات.

وأضاف أن بعض الخروق الأمنية في المحافظات حدثت نتيجة الأسباب التي تم ذكرها، إضافة إلى بعض الضغوط التي تمارسها الأحزاب واللجان المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الانسانية على القوات الأمنية، وخاصة خلال التظاهرات.

وبين أن رجل الأمن يعاني الاحباط واليأس نتيجة ما تمارس ضده من ضغوط من مختلف الجهات، والتي تم تأشيرها خلال المظاهرات.

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