ديالى تسجل حالتي وفاة و147 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 الساعة الماضية

أعلن مدير إعلام دائرة صحة محافظة ديالى، فارس العزاوي، تسجيل حالتي وفاة و147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 الساعة الماضية .



وقال العزاوي، إن "الدائرة أجرت فحوصات مختبرية لـ497 مسحة جديدة تبين بأن 147 منها موجبة أي مصابة بينها 9 للكوادر الصحية".



وأضاف، أن "138 حالة اصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما سجلت حالتي وفاة".



وأشار العزاوي إلى أن "تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى 15434 حالة، والشفاء بلغت 14366 أما حالات الوفاة فقد بلغت 250 حالة".



