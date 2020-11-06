الكشف عن أول تجمع لمنتخب العراق الكروي بملعب الشعب قبل السفر للإمارات

كشفت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، اليوم الجمعة، عن موعد أول تجمع للمنتخب العراقي باللعبة في ملعب الشعب الدولي مساء اليوم.



وذكر المكتب الإعلامي للهيئة في بيان، "على جميع الزملاء العاملين في القنوات الفضائية والوسائل الإعلامية المختلفة، اليوم الجمعة يبدأ تجمع المنتخب الوطني على ملعب الشعب الدولي في الساعة السادسة مساءً، وستكون الوحدة التدريبية متاحةً أمام وسائل الإعلام لمدة 20 دقيقة، وتحديدًا في الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة".



يذكر أن منتخب العراق سيغادر إلى الإمارات يوم الاثنين المقبل لإقامة معسكر تدريبي هناك وإجراء مباراتين وديتين، أمام منتخبي الاردن وأوزباكستان في 12و17 من الشهر الجاري، استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.