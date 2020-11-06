اليوم.. ختام مباريات الأسبوع الثالث من دوري الكرة الممتاز

تقام اليوم الجمعة خمس مباريات في بغداد وبابل وكربلاء، اربع منها تقام في ذات التوقيت.

وسيلاعب فريق النفط ضيفه أمانة بغداد على ملعب الشعب الدولي ويواجه الحدود فريق نفط البصرة على ملعب التاجي.



وفي بابل، سيكون ملعب الكفل مسرحاً لمباراة صاحب الارض فريق القاسم امام ضيفه أربيل.



وفي كربلاء سيواجه الديوانية نظيره الكرخ على ملعب كربلاء الدولي.



وستقام جميع المباريات في تمام الساعة الـ2:30 ظهراً.



وفي ختام المباريات، سيلاقي نفط الوسط ضيفه نفط ميسان على ملعب كربلاء الدولي في تمام الساعة الـ5:30 عصراً.

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