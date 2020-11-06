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الجمعة, 06 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 06 تشرين الثاني 2020 01:25 م

المحمداوي يطالب بإخراج النفايات المشعة من البصرة بأسرع وقت

جمال-المحمداوي-1-810x463

جدد النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، مخاطبة رئاسة الوزراء بشأن إخراج النفايات المشعة من البصرة بأسرع وقت، وألا تتحمل الجهة المقصرة الجزاءات القانونية.

وقال المحمداوي في بيان صحفي، "لقد جمعنا تواقيع أكثر من (50) نائبا في العام الماضي 201‪9من أجل رفع النفايات المشعة والتي تتسبب بارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية في المحافظة، وقد سلكنا الطرق القانونية لإلزام الحكومة إخراج هذه النفايات بأسرع وقت ولكن دون أي إذن صاغية".

وأضاف " الآن كررنا مخاطباتنا رئاسة الوزراء للاستجابة لهذا الأمر الذي يهدد حياة المواطنين، وبما أن الحكومة لم تستجيب خلال المدة التي يحددها قانون مجلس النواب وتشكيلاته وهي ١٥ يوما وهذا يعد امتناعا عن أداء واجب وطني وقانوني يتوجب تطبيق الجزاءات المناسبة وفق قانون العقوبات العراقي.

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