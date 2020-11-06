بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 06 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
ديالى تسجل حالتي وفاة و147 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 الساعة الماضية الكشف عن أول تجمع لمنتخب العراق الكروي بملعب الشعب قبل السفر للإمارات المحمداوي يطالب بإخراج النفايات المشعة من البصرة بأسرع وقت التميمي: العراق ما زال في الموجة الأولى من كورونا ولا نتوقع مرحلة ثانية نائبة: إلغاء عقد مشروع استراتيجي كميناء الفاو بجرة قلم في مؤتمر هزيل من جهة واحدة لا يمكن أن يمرر بسهولة منظمة الصحة العالمية تدعو البشرية للاستعداد لوباء جديد ترامب متقدم بـ665 صوتا فى ولاية جورجيا بعد فرز 99% من الأصوات ضبط 25 ألف هاتف و130 كاميرة مراقبة قبل تهريبها إلى بغداد ملاكات دائرة صحة محافظة ذي قار تعلن أنها ستلجأ إلى الإضراب وإغلاق المراكز الصحية البجاري تطالب الكاظمي بتفعيل المشاريع الإلكترونية في جميع الدوائر المهمة للتخلص من الفساد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 06 تشرين الثاني 2020 01:18 م

التميمي: العراق ما زال في الموجة الأولى من كورونا ولا نتوقع مرحلة ثانية

وزير الصحة حسن التميمي

قال وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، إن العراق ما زال في الموجة الأولى من فيروس كورونا، مبينا أن نسبة الإصابات مستقرة ولا نتوقع حدوث موجة ثانية لكورونا.

وأضاف أن العراق أجرى 3 ملايين فحص لفيروس كورونا، فيما خصص 43 ملياراً لمواجهة الفيروس.

وأشار إلى أن24 مستشفى ستدخل الخدمة في الفترة المقبلة في العراق، مؤكدا أن نسبة التغطية الدوائية أكثر من 70 بالمئة في نهاية 2019.

ولفت إلى أن 2 بالمئة هو تخصيص وزارة الصحة من الموازنة العامة، مشيرا إلى أنه لم يتم إدخال أي مؤسسة صحية إلى العراق بعد 1986.

ونوه التميمي إلى أنه تمت المصادقة اليوم على غلق 90 مذخرا وصيدلية ، مبينا أن العراق لديه أكثر من 60 كلية طب أسنان.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
جمال-المحمداوي-1-810x463

المحمداوي يطالب بإخراج النفايات المشعة من البصرة بأسرع وقت 06 تشرين الثاني 2020 01:25 م

عالية نصيف

نائبة: إلغاء عقد مشروع استراتيجي كميناء الفاو بجرة قلم في مؤتمر هزيل من جهة واحدة لا يمكن أن يمرر بسهولة 06 تشرين الثاني 2020 12:02 م

سائرون

سائرون : الحكومة تسعى لتمرير مكتسبات مشبوهة في قانون الاقتراض 06 تشرين الثاني 2020 11:12 ص

زهرة-البجاري

البجاري تطالب الكاظمي بتفعيل المشاريع الإلكترونية في جميع الدوائر المهمة للتخلص من الفساد 06 تشرين الثاني 2020 10:37 ص

حسين بندر الشبلي

الشبلي: ندرس فرض الترانزيت على السلع التي تمر عبر العراق 06 تشرين الثاني 2020 10:33 ص

علي التميمي

خبير قانوني: لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة دون تشريع قانون المحكمة الاتحادية وحل البرلمان 06 تشرين الثاني 2020 10:30 ص

خارجية أمريكا

الخارجية الأمريكية تدين هجمات حزب العمال على البيشمركة 06 تشرين الثاني 2020 10:16 ص

مصرف الرافدين

دعوة من مصرف الرافدين للمتقاعدين ممن لم يستلموا رواتبهم إلى الآن 06 تشرين الثاني 2020 09:41 ص

التعليقات