التميمي: العراق ما زال في الموجة الأولى من كورونا ولا نتوقع مرحلة ثانية

قال وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، إن العراق ما زال في الموجة الأولى من فيروس كورونا، مبينا أن نسبة الإصابات مستقرة ولا نتوقع حدوث موجة ثانية لكورونا.

وأضاف أن العراق أجرى 3 ملايين فحص لفيروس كورونا، فيما خصص 43 ملياراً لمواجهة الفيروس.

وأشار إلى أن24 مستشفى ستدخل الخدمة في الفترة المقبلة في العراق، مؤكدا أن نسبة التغطية الدوائية أكثر من 70 بالمئة في نهاية 2019.

ولفت إلى أن 2 بالمئة هو تخصيص وزارة الصحة من الموازنة العامة، مشيرا إلى أنه لم يتم إدخال أي مؤسسة صحية إلى العراق بعد 1986.

ونوه التميمي إلى أنه تمت المصادقة اليوم على غلق 90 مذخرا وصيدلية ، مبينا أن العراق لديه أكثر من 60 كلية طب أسنان.