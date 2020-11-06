بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 06 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 06 تشرين الثاني 2020 12:02 م

نائبة: إلغاء عقد مشروع استراتيجي كميناء الفاو بجرة قلم في مؤتمر هزيل من جهة واحدة لا يمكن أن يمرر بسهولة

عالية نصيف

أبدت النائبة عالية نصيف استغرابها من طريقة إلغاء عقد إنشاء ميناء الفاو الكبير بهذه السهولة والسرعة من قبل وزارة النقل وعدم الاكتراث للالتزامات المالية والقانونية، مؤكدة أن الوزير سيتم استدعاؤه من قبل ممثلي الشعب.

وقالت في بيان اليوم :" نستغرب من سرعة وسهولة إلغاء العقد دون قيام وزارة النقل بمراجعة الالتزامات المالية والقانونية وعدم إعادة النظر في إلغاء عقد لمشروع استراتيجي في غاية الأهمية ويتوقف عليه مستقبل العراق الاقتصادي " ، مبينة :" أن إلغاء العقد هو نصر مؤقت لدول المنطقة التي تريد الخراب للعراق ولعملائهم ولكل مسؤول فاسد استلم رشوة من جهات خارجية ".

وتابعت نصيف :" ان هذه الشركة متواجدة أساساً لإنشاء كاسر الأمواج وتم التعاقد معها اختصارا للقضية، ولكن بالإمكان في حالة إلغاء العقد أن يتم التعاقد مع شركات صينية قد تنجز الميناء بأسعار ووقت أقل " ، داعية الحكومة إلى " عدم التهاون مع هذا المشروع لكونه سيشكل عصب الاقتصاد العراقي" ، مؤكدة " ان إلغاء مشروع استراتيجي بشخطة قلم في مؤتمر هزيل من جهة واحدة لا يمكن أن يمرر بسهولة، وسيتم استدعاء الوزير من قبل ممثلي الشعب العراقي".

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أخر تعديل: الجمعة، 06 تشرين الثاني 2020 12:04 م
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