منظمة الصحة العالمية تدعو البشرية للاستعداد لوباء جديد

دعت منظمة الصحة العالمية، المجتمع الدولي إلى الاستعداد لوباء جديد، مشيرة إلى أن هذه المسألة ستكون ضمن جدول الأعمال خلال استكمال المؤتمر السنوي لجمعية الصحة العالمية الـ73.



وذكرت المنظمة في بيان لها، أن "المجتمع الدولي في حاجة إلى الاستعداد لوباء جديد الآن".



وأضافت: "لقد رأينا خلال العام الماضي أن البلدان التي لديها بنية تحتية صحية قوية تتعلق بالتأهب للطوارئ تمكنت من التحرك بسرعة لاحتواء فيروس "سارس – كوف- 2" والسيطرة عليه".



وفي القسم الثاني للدورة الثالثة والسبعين للجمعية، التي انعقد القسم الأول منها في جنيف في مايو الماضي، من المقرر تبني قرار "بشأن تعزيز الاستعداد للحالات الصحية العاجلة".



ودعت مسودة الوثيقة المكونة من سبع صفحات الدول إلى "إعطاء الأولوية على أعلى مستوى سياسي لتحسين التأهب للطوارئ.



واشارت المنظمة إلى "الحاجة لضمان مكافأة مناسبة للمهنيين الصحيين، وأهمية تدريب العاملين الصحيين وتعزيز دور العاملين المحليين في المجال الطبي".



وشددت المنظمة العالمية على "ضرورة ضمان أن تكون "جميع البلدان مجهزة بشكل أفضل لاكتشاف (كوفيد – 19) وغيره من الأمراض المعدية الخطيرة والاستجابة لها".



