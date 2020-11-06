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الجمعة, 06 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 06 تشرين الثاني 2020 11:49 ص

ترامب متقدم بـ665 صوتا فى ولاية جورجيا بعد فرز 99% من الأصوات

ترامب
قالت قناة ABC News الأمريكية، إن تقدم الرئيس دونالد ترامب فى ولاية جورجيا قد تضاءل إلى 665 صوت فقط فى وقت مبكر من صباح الجمعة.

 وبعد فزر 99% من الاصوات، حصل ترامب على 49.4%  من الأصوات، وحصل منافسه الديمقراطي على نفس النسبة، ليصل الفارق بينهما إلى 0.01% فقط.

كانت ولاية جورجيا تصوت للجمهوريين بشكل تقليدي، وتلعب دورا حاسما فى هذه الانتخابات، ويبلغ عدد أصواتها فى المجمع الانتخابي 16 صوتا.

وهناك 6 ولايات لم تعلن نتيجتها بعد فى سباق الرئاسة الأمريكية، وهى جورجيا ونيفادا وبنسلفانيا ونورث كارولينا، وهى أربع ولايات حاسمة، إلى جانب ولاية ألاسكا التي تملك 3 أصوات فى المجمع الانتخابي، وعادة ما تصوت للجمهوريين.

فى ظل تشكيك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنتيجة إحصاء الأصوات فى بعض الولايات ورفع دعاوى قضائية لوقف الإحصاء فى ميشيجان وبنسلفانيا، ومطالب قضائية في جورجيا بفصل بطاقات الاقتراع التي تصل متأخرا وتأمينها كي لا تحصى، يجب توضيح قواعد إحصاء الأصوات في الولايات الحاسمة.

يحتاج المرشح الرئاسي في الولايات المتحدة إلى الحصول على 270 صوتا من بين الأصوات الـ538 للمجمع الانتخابي، حتى يحقق الفوز في الانتخابات.

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أخر تعديل: الجمعة، 06 تشرين الثاني 2020 11:50 ص
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