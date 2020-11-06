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الجمعة, 06 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 06 تشرين الثاني 2020 11:30 ص

ضبط 25 ألف هاتف و130 كاميرة مراقبة قبل تهريبها إلى بغداد

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أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، إحباط عملية تهريب أربع شاحنات محملة بهواتف وحاسبات وكاميرات من أحد موانئ البصرة إلى بغداد.

وذكر إعلام الأمن الوطني في بيان، أنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة من ضبط أربع شاحنات فور خروجها من ميناء أبو فلوس تحمل خمسة وعشرين ألف هاتف نقال ومئة وثلاثين كاميرة مراقبة وستمئة وخمساً وعشرين حاسبة محمولة قبل تهريبها إلى العاصمة بغداد، إذ تبين خلال التحقيقات ان الشحنة غير مذكورة في التصريح الكمركي تهرباً من الضريبة ودخلت العراق قادمة من احدى الدول العربية بطريقة غير شرعية".

وأضاف، أنه، "قد سُلمت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
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