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الجمعة, 06 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 06 تشرين الثاني 2020 11:17 ص

​ بيجي.. " إمارة الوقود" مازالت منكوبة وتنتظر التأهيل

مصفى بيجي
اعلن مسؤول محلي في صلاح الدين، اليوم الجمعة، عن خطط اممية لتأهيل مشارع حيوية ومعيشية في قضاء بيجي شمالي صلاح الدين .

وقال قائممقام بيجي سعد الخزعل لوكالة شفق نيوز؛ ان "منظمة الامم المتحدة الإنمائي (UNDP) وافقت على تأهيل مشاريع خدمية حيوية ومعيشية في مناطق قضاء بيجي بالتنسيق مع ادارة المحافظة وابرزها تأهيل معمل اسفلت بيجي وتأهيل انابيب شبكة الصرف الصحي في مناطق بيجي وتوسيع شبكة ماء ناحية الزوية التابعة لبيجي  وتأهيل مراكز صحية في مناطق المسحك وقرية الشط".
واكد الخزعل ان "منظمة الامم المتحدة الإنمائي (UNDP) ستقوم بتأهيل 200 محل تجاري في ناحية الصينية التابعة لبيجي لمساعدة الاهالي على تحسين الواقع المعيشي والاقتصادي وتجاوز مشاكل الحروب والارهاب التي خلفها تنظيم داعش طيلة السنوات الماضية".
واضاف الخزعل، ان "بيجي او ما تسمى (امارة الوقود) في العراق لازالت منكوبة وتعاني مرار الاهمال من قبل الحكومة المركزية على الرغم من اعلانها منطقة منكوبة منذ 4 سنوات على الرغم من وجود اكبر مصفى نفطي فيها "مصفى بيجي".

ويقع قضاء  بيجي شمالي محافظة صلاح الدين  ويبلغ سكانه نحو 175 الف نسمة ، وسقط بيد عصابات "داعش" الإرهابية عام 2014 قبل ان يتم تحريره من قبل القوات الأمنية والحشد الشعبي في معارك ضارية امتدت لأكثر من عام.
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