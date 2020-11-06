ملاكات دائرة صحة محافظة ذي قار تعلن أنها ستلجأ إلى الإضراب وإغلاق المراكز الصحية

أصدرت ملاكات دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بياناً مشتركاً أكدت فيه أنها ستلجأ إلى الإضراب وإغلاق المراكز الصحية في المحافظة.



وذكرت الملاكات في بيان، : "حذرنا مراراً من عدم تكرار الاستهانة بحقوق الشعب والتمثيل عليهم بأكاذيب واعذار واهيه تدل على فشل الحكومة في تقديم ابسط الحقوق لأبناء البلد".



وأضاف البيان: "رغم اننا تحملنا الكثير وقدمنا ارواح زملائنا وابنائنا للوقوف مع ثورة تشرين العظيمة، ولكن ما زالت الحكومة تمارس الخداع والتسويف، وتعرض الحكومة لزملائنا الخريجين بأبشع انواع الضرب وانتهاك حقوق الانسان ولم تتم مباشرتهم لغاية الان".



وأشار البيان إلى أن "موقف وزارة الصحة المخجل امام ابنائها وكذلك المماطلة والتسويف في تنفيذ قرار 315 الخاص بزملائنا العقود الوزارية الذين قدموا الكثير لخدمة هذه المؤسسة وتأخير الرواتب المستمر، وتوقف العلاوات و الترفيعات والكثير من حقوقنا المسلوبة".



ولفت البيان إلى أن "ملاكات دائرة صحة ذي قار بكافة عناوينها قررت إغلاق كافة المراكز الصحية في المحافظة يوم الاحد المقبل ويكون التجمع الساعة 9 صباحاً أمام دائرة صحة ذي قار بالنسبة لمركز المحافظة، بينما الاقضية والنواحي أمام القطاعات".



وقررت الملاكات أيضاً، أنه "في حال لم يتخذ اي اجراء سريع بخصوص الرواتب سيكون تعليق العمل في كافة مؤسسات الصحية وعدم حضور اي منتسب للعمل نهائياً، وفي حال الاستمرار بتأخير الرواتب سيكون هنالك موقف آخر قد يصل إلى غلق كافة فروع المصارف في المحافظة".



وطالبت الملاكات، "دائرة صحة ذي قار بالوقوف مع منتسبيها وتبليغ كافة المدراء بعدم التعرض لهم بأي إجراء وإلا ستكون المواقف التصعيدية أمام اي مؤسسة تتخذ اجراء بحق اي منتسب".