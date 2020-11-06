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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 06 تشرين الثاني 2020 11:12 ص

سائرون : الحكومة تسعى لتمرير مكتسبات مشبوهة في قانون الاقتراض

سائرون

  اكد النائب عن تحالف سائرون مضر الازيرجاوي، ان هناك مبالغ ومكتسبات مشبوهة تسعى الحكومة لتمريرها في قانون الاقتراض، لافتا الى ان الحكومة تحمل البرلمان مسؤولية تلك المبالغ وتضغط باتجاه تمرير القانون.
وقال الازيرجاوي في تصريح صحفي ، ان “الناطق باسم الحكومة وخلال لقائه وسفره مع وزير المالية، اكد ان الرواتب مؤمنة لنهاية العام الجاري، لكن هناك استهداف كبير لمجلس النواب من قبل الحكومة من خلال تحميله مسؤولية تأخر صرف الرواتب”.

وأضاف ان “هناك مكتسبات ومنافع مشبوهة بحيث تسعى الحكومة للحصول عليها من خلال تمرير قانون الاقتراض الذي طالبت البرلمان بالتصويت عليه”.

وبين ان “الحكومة تضغط على مجلس النواب للتصويت على اقتراض مبالغ كبيرة، في وقت تمتلك فيه الحكومة المبالغ التي تحتاجها لدفعها للموظفين من دون الحاجة الى هكذا قرض كبير”.

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