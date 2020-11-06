تقدم مفاجيء لـ ترامب بالانتخابات الأمريكية يقلب التوقعات

تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ثلاث ولايات أمريكية وهما جورجيا وبنسلفانيا وأريزونا وهذا يقلل الفجوة بين المرشحين لصالح الرئيس الأمريكي بحسب صحيفة عالمية .

وقالت الصحيفة أنه بعد مرور أكثر من 50 ساعة منذ بداية فرز الأصوات في الولايات المتحدة تبدو ان فرص جون بايدن أكبر وأكبر مع كل دقيقة تمر، ومع كل تحديث لفرز الأصوات في الولايات الرئيسية.

وفقًا لـ Fox News و Associated Press ، يتقدم بايدن بـ264 صوت مقابل 214 لـ ترامب ولكن الولايات الرئيسية لم تحسم بعد من الفائز وهما “جورجيا وبنسلفانيا ونيفادا ونورث كارولينا”.

وفى ولاية جورجيا كان آخر مرشح ديمقراطي فاز بها بيل كلينتون في عام 1992 ، وتقدم ترامب وذلك بعد فرز 99٪ من الأصوات.

وفي ولاية بنسلفانيا تقدم الرئيس الجمهوري وقلت الفجوة بينه وبين بايدن بعد فرز 95٪ من الأصوات.

وفي الوقت نفسه تراجع بايدن امام ترامب في ولاية أريزونا بعد فرز 90٪ من الأصوات حتى الآن لكن فى ولاية نيفادا يتقدم بايدن بفارق 11000 صوت، مع فرز 91 % من الأصوات.

واختتمت الصحيفة أن بايدن سيصبح الرئيس المقبل إذا فاز في ولاية بنسلفانيا ، أو إذا فاز في ولايتين من الولايات الثلاث الأخرى المهمة – جورجيا ونيفادا وأريزونا وأصبحت أبسط طرق ترامب للنصر غير واقعية فهو بحاجة إلى الحفاظ على تفوقه في بنسلفانيا وجورجيا ، والتغلب على بايدن أو أريزونا أو نيفادا.