بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 06 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
ديالى تسجل حالتي وفاة و147 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 الساعة الماضية الكشف عن أول تجمع لمنتخب العراق الكروي بملعب الشعب قبل السفر للإمارات المحمداوي يطالب بإخراج النفايات المشعة من البصرة بأسرع وقت التميمي: العراق ما زال في الموجة الأولى من كورونا ولا نتوقع مرحلة ثانية نائبة: إلغاء عقد مشروع استراتيجي كميناء الفاو بجرة قلم في مؤتمر هزيل من جهة واحدة لا يمكن أن يمرر بسهولة منظمة الصحة العالمية تدعو البشرية للاستعداد لوباء جديد ترامب متقدم بـ665 صوتا فى ولاية جورجيا بعد فرز 99% من الأصوات ضبط 25 ألف هاتف و130 كاميرة مراقبة قبل تهريبها إلى بغداد ملاكات دائرة صحة محافظة ذي قار تعلن أنها ستلجأ إلى الإضراب وإغلاق المراكز الصحية البجاري تطالب الكاظمي بتفعيل المشاريع الإلكترونية في جميع الدوائر المهمة للتخلص من الفساد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 06 تشرين الثاني 2020 10:49 ص

نائب يبدي استغرابه من قرار الحكومة بتخفيض الدعم للمزارع العراقي

علي سعدون اللامي
أبدى النائب علي سعدون اللامي ،  استغرابه من قرار مجلس الوزراء الذي يخفض الدعم إلى الفلاح العراقي إلى نسبة ( ٣٥ % ) بعد ماكان ( ٥٠ % ) . 

وقال  اللامي اننا  بالوقت الذي نسعى فيه إلى تطوير القطاع الزراعي وتنمية المنتج المحلي من خلال زيادة الدعم للمزارع ،نتفاجأ بقرار مجلس الوزراء بتخفيض الدعم ، مبدياً ، اعترضه الشديد على القرار . 

وطالب  مجلس الوزراء بإعادة النظر في القرار و توفير جميع المقومات لإنجاح القطاع الزراعي في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها العراق والإسراع بصرف مستحقات الفلاحين التي بذمة الحكومة عن تسويق الحنطة  . 

ودعا " اللامي " اللجنة الزراعية البرلمانية إلى استضافة وزير الزراعة للتعرف على حيثيات تلك الخطوة غير المدروسة من الحكومة المركزية ، مشدداً، على أهمية إعادة الثقة بالمزارع للنهوض في المجال الزراعي . 
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا العراق

ديالى تسجل حالتي وفاة و147 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 الساعة الماضية 06 تشرين الثاني 2020 01:44 م

10201816103834148819957

الصحة العالمية تحذر البشرية من وباء جديد وتدعو للاستعداد 06 تشرين الثاني 2020 01:29 م

سحب مياه الأمطار

الأمطار تغرق شوارع منطقة المساءلة والعدالة في بغداد 06 تشرين الثاني 2020 01:25 م

الاتحاد-الوطني-الكردستاني

الاتحاد الوطني يحذر من تحول مناطق كاملة في كردستان إلى مدن أشباح 06 تشرين الثاني 2020 10:47 ص

الطاقة النيابية

الطاقة النيابية: العراق يستورد منتوجات بـ3 ترليونات دينار رغم انتاجه 5 ملايين برميل نفط يوميا 06 تشرين الثاني 2020 10:45 ص

مازن الفيلي

الاقتصاد النيابية: الحكومة منحت كردستان ثلاثة أضعاف حاجته المالية بقانون تمويل العجز 06 تشرين الثاني 2020 10:42 ص

علي البديري

الزراعة النيابية: 80% من تهريب المحاصيل يأتي عبر منافذ كردستان 06 تشرين الثاني 2020 10:40 ص

صرف الرواتب

لجنة نيابية: توجه لحصر مبلغ الاقتراض بتأمين الرواتب 06 تشرين الثاني 2020 10:38 ص

التعليقات