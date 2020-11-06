نائب يبدي استغرابه من قرار الحكومة بتخفيض الدعم للمزارع العراقي

أبدى النائب علي سعدون اللامي ، استغرابه من قرار مجلس الوزراء الذي يخفض الدعم إلى الفلاح العراقي إلى نسبة ( ٣٥ % ) بعد ماكان ( ٥٠ % ) .



وقال اللامي اننا بالوقت الذي نسعى فيه إلى تطوير القطاع الزراعي وتنمية المنتج المحلي من خلال زيادة الدعم للمزارع ،نتفاجأ بقرار مجلس الوزراء بتخفيض الدعم ، مبدياً ، اعترضه الشديد على القرار .



وطالب مجلس الوزراء بإعادة النظر في القرار و توفير جميع المقومات لإنجاح القطاع الزراعي في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها العراق والإسراع بصرف مستحقات الفلاحين التي بذمة الحكومة عن تسويق الحنطة .



ودعا " اللامي " اللجنة الزراعية البرلمانية إلى استضافة وزير الزراعة للتعرف على حيثيات تلك الخطوة غير المدروسة من الحكومة المركزية ، مشدداً، على أهمية إعادة الثقة بالمزارع للنهوض في المجال الزراعي .