الاتحاد الوطني يحذر من تحول مناطق كاملة في كردستان إلى مدن أشباح

حذر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني علي ورهان، من تحول مناطق كاملة في إقليم كردستان إلى مدن أشباح.

وقال ورهان إن “مايجري في محافظة دهوك من صراع مسلح بين الحزب الديمقراطي وعناصر حزب العمال الكردستاني، هو مقدمة لتدهور أمني كبير.

وأضاف “يجب على الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن يكون لهم دور في إيقاف هذا الصراع، وعدم الاكتفاء بالبيانات والاستنكارات، في ظل تأزم الوضع الأمني.

وأشار إلى أن “مناطق كاملة في الإقليم ستكون مدن أشباح، فيما بدأت العوائل بالنزوح وخاصة في العمادية وكاني ماسي واتروش ومناطق أخرى قريبة من الشريط الحدودي مع تركيا.