الطاقة النيابية: العراق يستورد منتوجات بـ3 ترليونات دينار رغم انتاجه 5 ملايين برميل نفط يوميا

كشف عضو لجنة الطاقة النيابية غالب محمدعن ان العراق يستورد منتوجات نفطية بقيييمة ثلاثة تريليونات دينار.



.وقال محمد ان “هناك سوء ادارة في وزارة النفط تمتد لسنوات وفساد هائل لايشملها هي بل هناك وزارات أخرى مشتركة”،.



“ واضاف ان العراق يستورد سنويا منتوجات نفطية بقيمة 3 ترليون دينار في حين ان طاقته الانتاجية من النفط الخام تصل الى 5 ملايين برميل يوميا.

واوضح، ان “مصروفات وزارة النفط خلال العام الماضي بلغت اكثر من 11 تريليون دينار”، متسائلا “لماذا نستورد المنتوجات النفطية ولدينا كل هذه القدرات سواء المالية او الكفاءات”.

ولفت الى “ضرورة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوجات النفطية وانفاق الاموال التي تصرف على الاستيراد في تعزيز البنى التحتية في القطاع النفطي.