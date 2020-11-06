الاقتصاد النيابية: الحكومة منحت كردستان ثلاثة أضعاف حاجته المالية بقانون تمويل العجز

كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، عن تحديد الحكومة حاجة اقليم كرستان المالية بثلاثة اضعاف حاجته الاساسية ضمن قانون تمويل العجز المالي.



وقال عضو اللجنة مازن الفيلي ، ان “الأولوية في قانون الاقتراض يجب ان تخصص لتمويل الرواتب وهناك أبواب أخرى للصرف ليست مهمة”،.



واشار الى ان “الحكومة بحاجة الى اقل من ١٦ ترليون دينار لتغطية الرواتب.

واضاف ان “رواتب الإقليم بحاجة الى واحد ترليون ولكن بالقانون اكثر من 3 ترليونات”، مبينا ان “الحكومة متناقضة في تصريحاتها بشأن ازمة الرواتب.