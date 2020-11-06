الزراعة النيابية: 80% من تهريب المحاصيل يأتي عبر منافذ كردستان

أكد عضو لجنة الزراعة النيابية النائب علي البديري، ،ان 80% من تهريب المحاصيل ياتي عبر منافذ اقليم كردستان.

وقال البديري ، ان “معدلات التهريب وخاصة المحاصيل الزراعية انخفضت بنسبة 10% قياسا بالسنوات الماضية الا انه لايزال موجودا وبشكل واضح وهو يمثل ضربا للانتاج الوطني رغم التحركات والمخاطبات الرسمية من البرلمان للحكومة للحد من هذه الظاهرة لكن لم يتم السيطرة عليها بشكل كبير.

واضاف ان “80% من تهريب المحاصيل الزراعية وبقية المواد الاخرى يتم عن طريق منافذ كردستان وخاصة ابراهيم الخليل الذي يخضع لسيطرة جهات متنفذة في الاقليم.