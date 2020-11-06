لجنة نيابية: توجه لحصر مبلغ الاقتراض بتأمين الرواتب





أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ، وجود توجه لحصر مبلغ الاقتراض بتأمين الرواتب.



وقال عضو اللجنة النائب يحيى العيثاوي في تصريح صحفي إن "جلسة يوم غد السبت للبرلمان ستكون القراءة الثانية لقانون الاقتراض وليس للتصويت عليه".



وأضاف أن "الجلسة ستناقش الأفكار والشروط والمتطلبات وسيكون هناك تدخل من قبل أعضاء لمجلس النواب، ولهيئة الرئاسة"، مشيرا إلى أن "اللجنة المالية ستأخذ آراء النواب ومقترحاتهم وتضمن في القانون".



ولفت الى أنه "من الممكن إعادة قانون الاقتراض للحكومة"، مرجحا "إقرار المبلغ المتبقي للراتب وليس المبلغ الكلي المطلوب من الحكومة".





وأوضح أن "مجلس النواب لن يوافق على قيمة المبلغ العالي التي تصل إلى 41 تريليون دينار".



وتابع العيثاوي: أن "عملية الاقتراض ترهق الاقتصاد العراقي وتكبله بقيود كبيرة معربا عن أمله بان يكون هذا آخر قانون تطلب فيه الحكومة الاقتراض ولا بد من تنويع المصادر الأخرى دون الاعتماد فقط على النفط.