البجاري تطالب الكاظمي بتفعيل المشاريع الإلكترونية في جميع الدوائر المهمة للتخلص من الفساد

طالبت النائبة عن محافظة البصرة، زهرة البجاري، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتفعيل المشاريع الإلكترونية والبوابات الإلكترونية في جميع الدوائر المهمة للتخلص من الفساد الإداري الموجود في دوائر الدولة.



وقالت البجاري في بيان، إن "المحافظة تحتاج إلى قرارات اتحادية تتعلق بحياة المواطن اليومية"، داعية في الوقت ذاته "رئيس الوزراء ووزير النقل الى ضرورة التباحث مع شركات رصينة لإنجاز ما تبقى من مشروع ميناء الفاو الكبير".



وأضاف البيان أن "كل تأخير يحصل في أنجاز الميناء تتحمل مسؤوليته جميع الجهات التنفيذية في الحكومة".



وأعربت البجاري عن املها بأن لا تكون زيارة الكاظمي الى المحافظة بروتوكولية وإعلامية".



