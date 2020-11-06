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الجمعة, 06 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 06 تشرين الثاني 2020 10:33 ص

الشبلي: ندرس فرض الترانزيت على السلع التي تمر عبر العراق

حسين بندر الشبلي

أعلن وزير النقل، حسين بندر الشبلي، اليوم الجمعة، دراسة خطة فرض الترانزيت على السلع التي تمر عبر العراق.

وقال الشبلي في بيان، إن "الوزارة في مرحلة دراسة الترانزيت، لذلك حتى الآن لم تحسب المبالغ التي تأخذها الدولة"، مبيناً أنه "عقد الاجتماع الأول مع لجنة الترانزيت، للبحث بخصوص الموضوع ووجه بضرورة حسم هذا الملف خلال أسبوع أو أسبوعين".

وأضاف أن "اللجنة طرحت الكثير من الأفكار، قسم منها من الجمارك، والأخرى من المنافذ الحدودية، وتم التوصل إلى دراسة أولية لضرورة الترانزيت لما يمثله موقع العراق المهم، سواء كان عن طريق الأردن أو تركيا أو إيران"، مشيراً  إلى أنه "تم وضع اللمسات الأولى على الشروط للبدء بالترانزيت وإجراء المباحثات مع دول الجوار بخصوص الموضوع".

وأكد أن "أجور كل طائرة تعبر الأجواء العراقية تبلغ 450 دولاراً، وأن عدد الطائرات التي تمرّ عبر الأجواء العراقية يصل إلى 260 طائرة في اليوم الواحد، وبعض الأحيان يزيد عن ذلك"، لافتاً إلى أن "شركة الملاحة الجوية هي المسؤولة عن إدارة الأجواء".

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