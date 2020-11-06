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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 06 تشرين الثاني 2020 10:30 ص

خبير قانوني: لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة دون تشريع قانون المحكمة الاتحادية وحل البرلمان

علي التميمي
أكد الخبير القانوني علي التميمي انه لا يمكن اجراء انتخابات مبكرة دون تشريع او تعديل قانون المحكمة الاتحادية  وحل البرلمان قبل شهرين من موعد الانتخابات .

وقال التميمي في بيان ان رئيس الجمهورية برهم صالح صادق على قانون الإنتخابات التشريعية رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ وأصبح واجب التنفيذ حتى لو تم الطعن به  أمام المحكمة الاتحاديةحيث سيكون الطعن معلقا لحين حل إشكالية المحكمة الاتحادية العليا التي تبت في ذلك .

 واضاف  انه يجب تشريع أو تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا أما تعديل قانونها ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ وبدون ذلك لايمكن إجراء لا انتخابات مبكرة ولا عادية لان هذه المحكمة الاتحادية العليا هي من يصادق على النتائج النهائية للانتخابات فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على اي انتخابات مبكرة أو عادية.

واوضح انه ايضا لابد من حل البرلمان وفق المادة ٦٤ دستور قبل شهرين من تاريخ ٦ حزيران فبدون هذا الحل لايمكن إجراء الانتخابات المبكرة لان عمر البرلمان ٤ سنوات فلا يمكن قطع هذه المدة الا بحل البرلمان .

واشار  الى  ان البرلمان يحل  أما بطلب ثلث أعضاء البرلمان وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء يعني نصف العدد الكلي زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني أو بطلب من رئيس رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهوريه عندها يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلد خلال شهرين من تاريخ تاريخ الحل.

وتابع لابد كذلك من تخصيص موازنة خاصة للمفوضية حتى تقوم بعملها من جلب الأجهزة وتهيئة كوادرها.
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