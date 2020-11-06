نائب: تمرير قانون تمويل العجز خلال جلسة غد السبت

أكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، انه سيتم خلال جلسة مجلس النواب ليوم غد السبت تمرير قانون تمويل العجز المالي

وقال الكناني ، ان “هنالك اجماعا نيابيا على تمرير قانون التمويل العجز المالي داخل مجلس النواب”، لافتا الى ان “القانون سيمرر بصيغة تختلف عن التي قدمتها الحكومة وسيغطي الرواتب فقط.

واضاف ان “قانون تمويل العجز سيكون حاضرا بجدول اعمال جلسة السبت”، مبينا انه سيتم “بجلسة السبت تمرير القانون لوجود اتفاق نيابي على تمريره.

واوضح ان “الحكومة اخفقت في تعظيم الايرادات وهي من تتحمل مسؤولية تأخير صرف الرواتب وليس مجلس النواب.