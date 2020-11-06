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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 06 تشرين الثاني 2020 09:37 ص

الأوساط العلمية والثقافية تنعي رحيل الدكتور في كلية الإعلام بجامعة بغداد حمدان السالم

حمدان السالم
نعت الأوساط العلمية والثقافية، وصحفيين وكتاب، رحيل الدكتور في كلية الإعلام بجامعة بغداد، حمدان السالم.

وتوفي، الدكتور حمدان السالم، إثر وعكة صحية حرجة ألمت، والتي نقل على إثرها إلى المستشفى، ليعلن خبر وفاته بعد ذلك.

ونقل مقربون وعدد من خريجي كلية الإعلام بجامعة بغداد، نبأ رحيل الدكتور حمدان السالم، فيما نعته بعد ذلك الاوساط العلمية والثقافية والصحفية عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

والأستاذ الدكتور حمدان خضر سالم الحميري، تدريسي بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بغداد، له كتابان مطبوعان الأول بعنوان "صحافة السخرية والفكاهة في العراق"، والثاني بعنوان "الكاريكاتير في الصحافة".
وقد أشرف السالم على العديد من طلبة الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي، ولديه العديد من البحوث العلمية والمشاركات في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية.
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