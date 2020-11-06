وزارة النقل تكشف حقيقة الخلاف مع شركة دايو الكورية المنفذة لميناء الفاو الكبير

أصدرت وزارة النقل، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن عمل شركة دايو الكورية المنفذة لميناء الفاو الكبير.



وذكرت الوزارة في بيان، إنه "منذ تسنم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مهامها اولت ميناء الفاو الكبير اهمية كبرى وباشرت بالخطوات الفعلية للتنفيذ فتم التفاوض مع شركة دايوو الكورية لعدة أسباب منها، لديها قرار من مجلس الوزراء السابق باستثنائها من شروط العقود الحكومية من أجل الإسراع و رفع وتيرة العمل، كما أن آليات و مكائن الشركة و ملاكاتها الهندسية و الفنية موجودة في ارض العمل مما يوفر وقتا و جهدا أسرع".



وأضافت أن "دايوو نفذت بنجاح كاسر الامواج الغربي للميناء، بناءً على ما تقدم تم التفاوض لمدة ثلاثة اشهر من قبل وزارة النقل متمثلة بالوزير و الكادر المتقدم فيها مع المدير السابق للشركة و كادرها المتقدم بوجود اعضاء من لجنة الخدمات النيابية و لجنة النزاهة النيابية، وتم التوصل لاتفاق مبدئي لتنفيذ خمسة مشاريع وبعمق حوض الرسو والقناة الملاحية بعمق 19.8 بمبلغ اجمالي قيمته ملياران وثلثمائة وسبعين مليون دولار و بمدة تنفيذ تمتد الى ثلاث سنوات".



واوضحت أنه "بعد تعيين المدير الجديد لمشروع ميناء الفاو حضر الجانب الكوري المتمثل بشركة دايوو وعلى راسهم معاون مدير شركة دايو القادم من سيؤول، اذ طالبت شركة دايو برفع سقف مبالغ التنفيذ من 2 مليار و370 مليون دولار الى 2 مليار و800 مليون في ما لو ارادت الوزارة الوصول لأعماق 19.8".

ولفتت إلى أن "وزير النقل رفض هذه المطالب واعطائهم مهلة ثلاثة ايام للعدول عن قرارهم والالتزام بالاتفاق المبدئي الاول، وفي لقائهم الاخير بعد المدة المحددة رفضت شركة دايو الالتزام بالاتفاق الاول واصرارهم على اضافة المبلغ الاضافي وزيادة مدة التنفيذ وهو ما حدا بالوزير رفض رفع سقف المطالب فيما لو بقت شركة دايو التمسك بقرارها الاخير والمفاوضات لازالت مستمرة ".