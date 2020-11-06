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الجمعة, 06 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 06 تشرين الثاني 2020 09:15 ص

الاستخبارات العسكرية تفكك خلية إرهابية وتقبض على جميع عناصرها في ديالى

القوات الأمنية
أعلنت الاستخبارات العسكرية، تفكيك خلية لتنظيم داعش الإرهابي واعتقال جميع عناصرها في محافظة ديالى.

وقالت الاستخبارات في بيان، "بعملية نوعية واستباقية، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من الفوج الأول لواء المشاة ١٩ ومفرزة من الأمن الوطني من تفكيك خلية ارهابية وألقت القبض على جميع عناصرها الستة في منطقة خان بني سعد في ديالى".

وأضافت أنهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.
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