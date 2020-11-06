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الجمعة, 06 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 06 تشرين الثاني 2020 03:21 ص

ترامب يلطخ الديمقراطيين بالعار: القضاة هم من سيحسمون الانتخابات والتجاوزات شديدة وغير مسبوقة

ترامب
في مؤتمر صحفي، كان مرتقبا لتوضيح الكثير من النقاط، شن الرئيس الأمريكي ترامب هجوما واسعا على جو بايدن مرشح اليسار المخرب وحملته الانتخابية، وعرض الكثير من المخالفات التي شابت الانتخابات.
وقال الرئيس ترامب، إن القضاة هم الذين سيحسمون في التجاوزات التي حدثت خلال العملية الانتخابية، لقد حذرت منذ أشهر من أن عمليات التصويت بالبريد ستفتح مجالا للتزوير
وأضاف ترامب، سنفوز بهذه الانتخابات بسهولة، رغم انها أول مرة في التاريخ الأميركي تشهد فيه الانتخابات تزويرا ومخالفات على نطاق واسع مثلما حدث.
وكشف ترامب أن فيلادلفيا من بين أكثر الأماكن فسادا في ما يتعلق بالتزوير، وشدد لن نسمح بسرقة أصوات الناخبين وتزييف نتائج الانتخابات، وكشف تفوقنا بنحو 700 ألف صوت في بنسلفانيا لكنهم قلصوا الرقم إلى 90 ألفا، وما حصل في فلوريدا وأوهايو يؤكد زيف الاستطلاعات التي كانت تتوقع هزيمتي
ويؤكد أن استطلاعات الرأي كانت زائفة، وكانت تسعى لأن تخلق زخما زائفا. وكشف ترامب لقد رصدوا أموالا طائلة للتغلب علينا لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، والانتخابات عرفت موجة حمراء، لا موجة زرقاء كما كان يعتقد خصومنا
على الجانب الآخر، قال المرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن، إنه ليس لديه أدنى شك في هزيمة الرئيس دونالد ترمب والفوز بالرئاسة، وطالب الجميع بالتزام الهدوء مع إحصاء الأصوات!!
وأضاف بايدن للصحفيين، ليس لدينا أدنى شك في أنه مع انتهاء الإحصاء، سيتم إعلان فوزي أنا والسناتور هاريس. لذلك أطالب الجميع بالتزام الهدوء، مشيرا إلى السناتور كاملا هاريس المرشحة معه على منصب نائب الرئيس.
وقلص بايدن الفارق مع ترمب في بنسلفانيا إلى نحو 64 ألف صوت، فيما قالت سكرتيرة بنسلفانيا إن 1% من بطاقات الاقتراع المباشر لم يتم فرزها بعد، وأن فرز كافة الأصوات قد يحتاج لبعض الوقت.
وأفادت وسائل إعلام أميركية في وقت سابق، بأن مرشح الحزب الديمقراطي، على حافة الفوز، وأن بايدن يتطلع لإعلان فوزه بالرئاسة قبل الأحد، فيما يتوقع إعلان نتائج ولايتي جورجيا وبنسلفانيا اليوم.
ويرى خبراء ان تعجل بايدن، بإعلان النتيجة لصالحه خطأ فادح خصوصا وأن ترامب متقدم عليه بالفعل في كل الولايات التي لا يزال الفرز قائما فيها.
أ.ي
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