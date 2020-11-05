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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 تشرين الثاني 2020 11:20 م

تفاصيل جريمة "تشييع الموصل" وسرقة ومصادرة بيوت مواطنيها.. الحشد الإرهابي يصادر سندات ملكية لعشرات الأهالي

الحشد الشعبي في العراق

مصادر: استيلاء الحشد الإرهابي المجرم على أراضي الموصليين بدأ منذ عام 2017 وإعلان دحر داعش الارهابي

في جريمة مدوية، تكشف مدى الطائفية وأعمال السرقة والترصد بالسنة في العراق، جاءت الأعمال الإجرامية للحشد الشعبي الإرهابي في الموصل، وسرقة أراض ومنازل ومصادرة سندات ملكية لتؤكد على الحقد الذي يملأ قلوب هذه الميليشيات المجرمة تجاه السنّة في الموصل.
وكان قد صادر الحشد الشعبي الإرهابي، العشرات من سندات ملكية الأراضي الزراعية على مدى يومين من أصحابها في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق، وفق ما أفاد عدد من أصحاب السندات المصادرة. وقال بعض المواطنين إن "قوة من الحشد الشعبي الإرهابي صادرت مؤخرا العشرات من سندات ملكية الأراضي والدور السكنية من أصحابها في جنوب شرقي الموصل وطلبت منهم مراجعة مكتب الحشد في شارع الغابات".



وأضافوا بالقول، بعد مراجعة المكتب، قال لهم مسؤولو الحشد هناك إنهم لن يسمحوا لهم بالبناء حتى يحضر صاحب الجمعية". وكان هؤلاء المواطنون قد حصلوا على سندات ملكية الأراضي السكنية من جمعية الحدباء وهي واحدة من أقدم الجمعيات المرخصة في الموصل.
وتظهر أحد سندات الملكية، لـ" شفق نيوز" بأنه سند ملكية أصولي، وكتب عليه بأن جنس الأرض سكني ويقع جنوب شرقي الموصل على مقربة من سيطرة دوميز. وقال أحد أصحاب السندات، والذي يعمل على تشييد مسكن على أرضه، إنه راجع مقر الجمعية في شارع الدركزلية ليبلغ مسؤوليها بأن قوة من الحشد صادرت مستمسكاتهم ومنعتهم من البناء في اراضيهم حتى يحضر صاحب الجمعية الى مقر عمليات الحشد.
وأضاف، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه، "لكن صاحب الجمعية رفض ذلك، وقال لا يوجد أي مبرر لذهابي ولا يوجد اي شكوى وما قاموا به امر غير قانوني ومستفز، وهناك غايات أخرى من هذا الامر".  وقال شخص آخر من أصحاب سندات الملكية المصادرة، إن "الحادثة كانت يوم أمس واليوم ايضاً منعوا أصحاب الدور وصادروا المزيد من المستمسكات، وقالوا لهم لايسمح باكمال البناء حتى يحضر مسؤول الجمعية".
ودخلت فصائل عدة من الحشد الشعبي الارهابي، إلى مدينة الموصل واتخذت لنفسها مقرات هناك عقب استعادة الجيش العراقي للمدينة من تنظيم داعش الارهابي عام 2017.


وقال مصدر مطلع، إن "لواء الشبك في الحشد الشعبي يمنع العرب السنة من بناء الدور السكنية في مناطق شرقي وجنوب شرقي الموصل"، وأضاف المصدر أن "هذا المنع يأتي رغم أن كل شيء أصولي وقانوني، ويمتلك أصحاب تلك الأراضي سندات ملكية تخولهم تشييد مساكن عليها".
وتدمرت أجزاء واسعة من الموصل خلال الحرب التي استمرت نحو عشرة أشهر لاستعادة المدينة من قبضة داعش، وهو ما يحول دون عودة آلاف النازحين الذين تدمرت أو تضررت منازلهم.
وقبل عدة شهور كانت قد ظهرت اعمال من هذه النوعية من سرقة اراضي أهالي الموصل من جانب الحشد الإجرامي.
وأعرب مدير الوقف السني في نينوى أبو بكر كنعان، في تصريحات سابقة، عن خيبة أمله من أعمال قامت بها جهات تابعة للوقف الشيعي بالاستيلاء على أرض وقف النبي شيث والتي فيها سندات ثبوتية بعائديتها للوقف السني. ودعا كنعان إلى وضع حد لمن يستغل الوضع الأمني والسياسي في المحافظة ويقوم بالاستيلاء على أراضٍ تابعة للوقف السني، ويحتال على أهالي نينوى من أجل استثمارها، مشيراً إلى لزوم إعادة ملكية تلك الأراضي. وبيّن كنعان أن مثل هكذا تصرفات تعيد فتح أبواب الصراع الطائفي والاختلاف، مشيراً إلى أن اليوم المجتمع بأمسّ الحاجة لوحدة الصف ومنع أي شخص أو جهة تسعى لتفكيك هذا الانسجام.
وبالطبع لم يستجب احد وواصل الحشد المجرم تشييع المناطق السنية في الموصل وتدمير مقدراتها. والحاصل أن ظهور الإقليم العربي سيكون هو الضمانة الوحيدة، لوقف الانتهاكات ضد السنّة في الموصل واستعادة الأراضي التي اغتصبوها.
ا.ي

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