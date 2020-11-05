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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 تشرين الثاني 2020 04:12 م

وزارة الصحة تؤكد استعدادها للتعاون مع التربية لبدء العام الدراسي الجديد

وزارة الصحة
أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، استعدادها للتعاون مع التربية لبدء العام الدراسي الجديد وفق خطة مسبقة.
وذكر بيان للوزارة  ، ان الوزير حسن التميمي التقى وكيل وزير التربية فلاح القيسي لبحث اهم الاجراءات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا لبدء العام الدراسي الجديد.
واضافت الوزارة في بيانها، تم في اللقاء بحث افاق التعاون المشترك ووضع خطة مسبقة لحماية الطلاب في المراحل الدراسية ، خاصة بمواجهة جائحة كورونا، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد واستعدادا لفتح عدد من المدارس بعد التزامها بالمعايير العالمية والاجراءات الصحية.
واكد وكيل وزير التربية، اهمية المحاور التي تمت مناقشتها مع وزير الصحة وسيتم اتباعها من قبل وزارة التربية.
واضاف، ان وزارة التربية قامت بتوفير منصات للتعليم الالكتروني ومنصة نيوتن لبث المواد العلمية لطلاب المراحل المنتهية والانتساب والبث التلفزيوني والتنسيق مع المنظمات لدعم وزارة التربية بتوفير الكمامات ومواد التعقيم والمراكز الصحية للمدارس التي سيتم افتتاحها.
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