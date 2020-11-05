صالح يؤكد انفتاح العراق نحو التعاون الاقتصادي والتنسيق لتخفيف التوترات بالمنطقة

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، انفتاح العراق نحو التعاون الاقتصادي والتنسيق لتخفيف التوترات في المنطقة.

وذكر مكتب رئيس الجمهورية في بيان له، ان “الاخير تسلم أوراق اعتماد سفيري سلطنة عُمان حامد بن عقيل، واليابان كوتارو سوزوكي كلاً على حدة، واكد خلال الاستقبال، أن العراق يتطلع إلى تعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية والتجارية، والتنسيق الدولي والإقليمي من أجل تخفيف التوترات وإرساء السلام في المنطقة ومواصلة الحرب على الجماعات الإرهابية التي تسعى لزعزعة الاستقرار”.

واشار صالح بحسب البيان إلى “أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري، لافتاً إلى أن البلد يتطلع نحو البناء والاعمار، عبر تعزيز فرص الاستثمار في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات العلمية والثقافية”.

من جانبهما، قدم السفيران شكرهما وتقديرهما لرئيس الجمهورية، معربين عن تطلعات بلديهما في تطوير العلاقات مع العراق في المجالات كافة بما يعزز الأواصر المشتركة