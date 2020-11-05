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الخميس, 05 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 تشرين الثاني 2020 02:43 م

​نائب: حكومة الكاظمي تماطل في حسم ملفات فساد بمئات الملايين من الدولارات

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خاطب النائب، جواد الموسوي، الخميس، حكومة الكاظمي رئيس الوزراء وطلب منه الايفاء بوعوده بمحاربة الفساد والتي كانت اهم بنود البرنامج الحكومي والذي اقسم على تنفيذه.
وقال الموسوي، في بيان له، أنه “ومنذ بداية الدورة البرلمانية الحالية قبل سنتين من الان قمنا بارسال العشرات من ملفات الفساد بمئات الملايين من الدولارات الى هيئة النزاهة وبعد متابعات وتأكيدات عديدة تفاجئنا قبل ايام بورود اجابة صادمة من النزاهة على جميع الملفات وهي عبارة واحدة ان جميع الملفات المرسلة قيد التحقيق، ومن المؤكد انها ستبقى قيد التحقيق الى نهاية هذه الدورة النيابية”.
وأضاف النائب: “وسيتعرض غيرنا من نواب الشعب في الدورة القادمة لنفس السيناريو”.
وتابع الموسوي، أن “المماطلة والتسويف في التعامل مع ملفات الفساد الكبيرة والتي تطيح بشخصيات سياسية متنفذة في البلاد ستبقى متصدرة للمشهد السياسي للبلاد والى نهاية هذه الحكومة والدورة البرلمانية القادمة مستبعدا ان يتم محاسبة اي من الشخصيات وخصوصا الوزراء السابقين الذين ثبت تورطهم بملفات فساد كبيرة كونهم محميين سياسيا
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