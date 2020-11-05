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الخميس, 05 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 تشرين الثاني 2020 02:39 م

أسعار الذهب ترتفع 19 دولاراً خلال 24 ساعة

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سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا في غضون الـ24 ساعة الأخيرة، حيث ربحت نحو 19 دولارًا في الأسواق العالمية نتيجة الضبابية السائدة بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، والصراع الحالي بين دونالد ترامب وجو بايدن.
وبحلول الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب بنحو 0.74% إلى 1917.21 دولار للأوقية (الأونصة)، مقارنة بـ 1889.90 دولار للأوقية في تعاملات أمس الأربعاء.

كما ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 2.47% إلى 24.50 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.62% إلى 883.43 دولار للأوقية، أما البلاديوم فسجل ارتفاعًا بنحو 2.68% إلى 2349.99 دولار للأوقية.

وكان الطلب العالمي على الذهب تراجع خلال الربع الثالث من 2020 لأدنى مستوى في 11 عامًا، وهو ما يأتي وسط استمرار مواجهة المستهلكين والمستثمرين لتأثيرات وباء كورونا.
ووفق تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، الأسبوع الماضي، فإن إجمالي الطلب العالمي على المعدن الأصفر بلغ 892.3 طن خلال الأشهر الـ 3 من يوليو/تموز وحتى سبتمبر/أيلول، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2009، كما يعد أقل بنحو 19% على أساس سنوي.
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