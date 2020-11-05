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الخميس, 05 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 تشرين الثاني 2020 02:37 م

النفط يتراجع أكثر من 1% وسط ضبابية الانتخابات الأميركية على الأسواق

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 انخفضت أسعار النفط، الخميس، مع اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من تحقيق الفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية المثيرة، لكن من المرجح أن يحتفظ الجمهوريون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ مما يقلص فرص تطبيق أي حزمة تخفيف كبيرة من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وبحلول الساعة 08:56 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 51 سنتا أو 1.30% إلى 38.64 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أو 1.14% إلى 40.70 دولار للبرميل. وقفزت عقود الخامين بنحو 4% أمس الأربعاء.

وتوقع بايدن تفوقه على منافسه الرئيس دونالد ترامب بعدما فاز بولايتين حاسمتين، فيما تحدث الجمهوريون عن مزاعم تزوير ورفعوا دعاوى قضائية وطالبوا بإعادة إحصاء الأصوات في سباق لم تحسم نتيجته بعد.
ويشير الإحصاء الراهن للأصوات إلى أن الجمهوريين بصدد الاحتفاظ بسيطرتهم على مجلس الشيوخ فيما سيحصل الديمقراطيون على أغلبية طفيفة في مجلس النواب. ومن المرجح أن يعرقل انقسام الكونغرس بين الحزبين بايدن عن سن تشريعات تتعلق بأولويات مهمة مثل مكافحة تغير المناخ أو تخفيف العقوبات على إيران المنتجة للنفط.

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