ريال مدريد يفلت من مأزق في دوري الأبطال بفوز مثير على إنتر ميلانو

أخرج ريال مدريد نفسه من مأزق حقيقي بدوري أبطال أوروبا، بعد تحقيقه فوز عصيب على ضيفه إنتر ميلانو الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.

وأنقذ هدف متأخر من البرازيلي رودريغو "الملكي" من تعادل مخيب، ليقوده للانتصار بنتيجة 3-2 على إنتر ميلانو العنيد مساء الثلاثاء.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد ريال مدريد، الفائز بالبطولة الأوروبية 13مرة وهو رقم قياسي، 4 نقاط متساويا مع شاختار دونيتسك الأوركراني، وبفارق نقطة واحدة خلف بروسيا مونشنغلادباخ الألماني المتصدر، فيما يتقدم بنقطتين على إنتر متذيل الترتيب.

ومنح كريم بنزيمة وسيرجيو راموس التقدم 2-صفر لريال مدريد في أول 33 دقيقة، قبل أن يعادل إنتر النتيجة عبر لاوتارو مارتينيز وإيفان بريشيتش باستاد ألفريدو دي ستيفانو، ملعب التدريب الخاص بالنادي الإسباني وملعب فريق الرديف.

وأضاع إنتر بعد ذلك سلسلة من الفرص الخطيرة، قبل أن يشن ثنائي ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريغو هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 80، وأطلق الأخير تسديدة لا تصد في الزاوية العليا للمرمى.