متى تعلن نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية رسميا؟

يترقب الأمريكيون، ومعهم أغلب دول العالم، نتائج الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس دونالد ترامب وجو بايدن.

لكن تأخر فرز ملايين الأصوات سلط الضوء مجددًا على أحد أكبر أوجه عدم اليقين في سباق العام الجاري، وهو متى نعرف النتائج رسميا؟

وطبقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، قد يستغرق الأمر أياما أو أسابيع أو حتى شهورًا، على حسب ما يحدث.

لا يفوز أي رئيس في الانتخابات الأمريكية بالتصويت الشعبي، لكن الفائز في كل ولاية يجمع أصوات مجمعها الانتخابي، ويحتاج إجمالي 270 صوتًا للوصول إلى البيت الأبيض.

تكون النتائج واضحة في معظم الانتخابات - رغم عدم تأكيدها رسميًا- بنهاية الليلة، حيث تعلن وسائل الإعلام الفائز عن كل ولاية.

وعلى الرغم من أن تلك النتائج لا تستند إلى الفرز النهائي، لكن غالباً ما تكون دقيقة تقريبًا.

ويعني هذا أنه يمكن إجراء فرز دقيق لأصوات المجمع الانتخابي وإعلان الفائز، وفي عام 2016، حدث ذلك الساعة 2:30 صباحًا في واشنطن عندما حصل دونالد ترامب على الأصوات المطلوبة 270 صوتًا.

لماذا لا يحدث ذلك هذه المرة؟

يرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى جائحة "كوفيد-19"، حيث أدلى عدد كبير من الناخبين -نحو 68% من الإجمالي، مقارنة بنسبة 34% عام 2016- بأصواتهم مبكرًا، بما في ذلك التصويت عبر البريد.

وتعتبر عملية فرز بطاقات الاقتراع عبر البريد أبطأ، لأنه يتم التحقق من الناخبين والتوقيعات والعناوين، ثم يتم تسوية البطاقات قبل تمريرها بماكينات الفرز.

وتبدأ بعض الولايات مرحلة التحقق من البطاقات قبل فترة طويلة على يوم الانتخابات، مما يعني أنه يمكن البدء في الفرز بعد إغلاق صناديق الاقتراع، لكن لا تسمح ولايات أخرى بهذا الأمر.

ما الولايات المقصودة؟

لاتزال هناك خمس ولايات تنتظر إعلان الفائز بها في النتائج الأولية، وهي: نيفادا، وجورجيا، وكارولينا الشمالية، وبنسلفانيا، وألاسكا.

وأعلنت عدة وسائل إعلامية، من بينها مكاتب اتخاذ القرار في "أسوشيتد برس" و"فوكس نيوز"، فوز جو بايدن بولاية أريزونا، لكن تدفع حملة ترامب بأن الإعلان جاء مبكرًا جدًا.

بالنسبة لألاسكا، سينتهي بها الحال في صف الجمهوريين بشكل شبه مؤكد، وقال مسؤولو بنسلفانيا بالفعل إن الفرز قد لا ينتهي بنهاية يوم الأربعاء.

أما المنافس الديمقراطي فيتقدم بفارق ضئيل في نيفادا، وقال المسؤولون إنه لن يتم إعلان مزيد من النتائج بالولايات حتى منتصف يوم الخميس.

أما كارولينا الشمالية، وفي حين إن ترامب المرشح المفضل الواضح، تقبل الولاية بطاقات الاقتراع عبر البريد حتى يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني، غير أنه من المتوقع أن يحدث ذلك اختلافا بسيطًا.

ما الذي يعقد الأمور؟

ستقبل نصف الولايات تقريبًا بطاقات الاقتراع عبر البريد التي تصل بعد يوم الانتخابات طالما تحمل الختم البريدي في موعد لا يتجاوز 3 نوفمبر/تشرين الثاني، لذا فإن تأخير البريد قد يعني أن بعض البطاقات لن يتم التعامل معها إلا بعد أيام.

المجهول والنزاع القضائي

في سباق عام 2000، خسر المرشح الديمقراطي آل جور فلوريدا بأكثر من 500 صوت فقط من إجمالي نحو 6 ملايين، مما كلفه الانتخابات برمتها. وبعد عملية إعادة فرز الأصوات محل النزاع وحكم المحكمة العليا، أعلن جورج دبليو بوش الفائز في الانتخابات.

ورفعت بالفعل أكثر من 300 دعوى قضائية بسبب مزاعم انتهاك القانون الانتخابي في انتخابات عام 2020، طبقًا لتقارير، ويمكن توقع المزيد بشأن اتهامات مخالفات التصويت عبر البريد وتغييرات قواعد التصويت بسبب الجائحة.

ويجب أن تكون إعادة فرز الأصوات احتمالًا قويًا في واحدة أو أكثر من الولايات المتأرجحة الرئيسية، وقال ترامب في أول خطاب له بعد الانتخابات، يوم الثلاثاء، إنه سيذهب إلى المحكمة العليا في محاولة لوقف فرز بطاقات الاقتراع.

وفي حين لم يتضح جدوى هذه الخطوة، فإن أي شيء من هذا القبيل قد يؤخر النتيجة النهائية لأسابيع.