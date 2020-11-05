​ دايو الكورية تتراجع عن إكمال ميناء الفاو .. هذا ما تطلبه مقابل استمرارها

أعلنت وزارة النقل، الخميس، عن تراجع شركة دايو الكورية عن اكمال بناء مشروع ميناء الفاو ، مبينا ان الشركة طالبت بمبالغ اضافية وتمديد فترة العقد.



وقال المتحدث باسم الوزارة فالح هادي في تصريح له ان "شركة دايو تراجعت عن اتفاقها المبدئي باكمال مشروع ميناء الفاو الذي وضع تصميمه المستشار الايطالي"، مبينا ان "الشركة طالبت بمبالغ اضافية وتمديد مدة العقد للاستمرار في المشروع".



واضاف ان "وزير النقل رفض مطالب الشركة وطالبها بالالتزام بالعقد الذي تم توقيعه مع الوزارة بعقد مدته 3.5 سنة وحفر الميناء بعمق يبلغ اكثر من 19.8 متر".



ولفت هادي الى ان "الشركة بدات بالمفاوضات مع الوزارة بعد ان تراجعت عن موقفها" ، مؤكدا ان "وزير النقل سيزور اليوم مع رئيس الوزراء الكاظمي ميناء الفاو للاطلاع على اخر المستجدات فيما يخص بناء الميناء ضمن المرحلة الاولى وفق المدة المحددة ".