الكاظمي من البصرة: أوضاع البلاد تدفعنا لبناء اقتصاد لايعتمد كليا على النفط

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، ان ما يمر به البلد يدفع للتفكير في بناء اقتصاد لا يعتمد كليا على النفط.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان له، ان "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، افتتح صباح اليوم الخميس، برجا غازيا يعد الأضخم بصناعة الغاز والذي نُفذ في شركة غاز البصرة".



وأشاد الكاظمي وفقا للبيان بـ"جهود العاملين والقائمين على هذا المشروع الحيوي الذي يمثل ركيزة اقتصادية مهمة للبلد، وخطوة لتحقيق تنمية حقيقية بعيدا عن الاعتماد التقليدي على النفط الخام"، مؤكدا أن "المشروع سيحقق سياسة جديدة لتنمية طويلة الأمد للعراق ولمحافظة البصرة التي تستحق منا الكثير".



وأوضح أن "الشراكة بين المؤسسات العراقية والشركات الدولية الرصينة، تعد طريقا مثاليا للنهوض بالاقتصاد العراقي وتوفير فرص العمل للشباب تخدم البلد"، مبينا أن "ما يمر به البلد من أزمة اقتصادية يدفعنا للتفكير بالمستقبل، وبناء اقتصاد حقيقي متين، لايعتمد كليا على النفط، بما بحقق حياة أفضل لجميع العراقيين".