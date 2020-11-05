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الخميس, 05 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 تشرين الثاني 2020 11:26 ص

الركابي يحذر من مخطط خارجي للاقتتال في ذي قار : السيناريوهات مرعبة

كاطع الركابي
اعرب النائب عن محافظة ذي قار كاطع الركابي، الخميس، عن مخاوفه من فوضى جديدة في المحافظة، محذرا من مخطط خارجي أكبر للاقتتال لعرقلة عودة الحياة في المحافظة.
وقال الركابي في تصريح  له ، إن “أعمال الشغب الذي حدثت في محافظة ذي قار منذ الأول من تشرين عام ٢٠١٩ والى يومنا هذا ينم عن تخطيط مسبق لهذه الأعمال الفوضوية”.
وأضاف الركابي وهو عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية ان “ما حدث خلال الأيام الماضية يدلل على وجود مخطط أكبر قادم ضد ذي قار التي قدمت الكثير من الشهداء والجرحى”.
وأشار إلى أن “السيناريوهات المرعبة هو أن تنتقل من تظاهرات إلى فوضى”، مشددا على “ضرورة تفويت الفرصة على المتربصين بامن المحافظة عبر مخطط خارجي مدروس”. 
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