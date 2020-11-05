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الخميس, 05 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 تشرين الثاني 2020 11:20 ص

العدل الأمريكية تحجب 27 موقعاً إلكترونيا إيرانيا يتحكم فيها الحرس الثوري الإرهابي

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قالت وزارة العدل الأمريكية إنها حجبت أمس الأربعاء 27 موقعاً إلكترونياً تابعاً للحرس الثوري الإيراني يستخدمها من أجل التأثير على عقول الجماهير الأمريكية وتوسيع نفوذه، بالإضافة إلى نشر محتويات كاذبة ومعادية للولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل.
وذكر موقع إذاعة ”فردا“ الإيراني المعارض، اليوم الخميس في تقرير له، إن ”وزارة العدل الأمريكية بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، حجبت 27 نطاقاً إلكترونياً يديرها الحرس الثوري الإيراني للتأثير على عقول الجماهير الأمريكية في الانتخابات الرئاسية“.
وقال البيان إن ”المواقع كانت تحاول الوصول إلى جمهور أمريكي، على الرغم من أن بعضها باللغة العربية بالكامل أو مغطاة بأخبار الشرق الأوسط“.

وأضافت الوزارة الأمريكية أن بعض هذه المواقع تحتوي على محتويات معادية لأمريكا والسعودية وإسرائيل بما يتماشى مع سياسة إيران الخارجية، مشيرة إلى أن ”بعض هذه المواقع قامت بجمع محتويات مواقع أخرى ونشرها باسمها“.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إنها تمكنت من حجب المواقع الإلكترونية لأنها تم شراؤها من شركات تسجيل النطاقات الموجودة في الولايات المتحدة، مبينة ”أن المواقع الـ27 انتهكت العقوبات الأمريكية ضد الحكومة الإيرانية والحرس الثوري، وأن 4 من هذه المواقع تعمل كمواقع إخبارية مرموقة، لكن الحرس الثوري استخدمها في الأصل للتأثير على الرأي العام والسياسات الأمريكية“.
من جانبه، قال كريج فير، الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان: ”بفضل تعاوننا المستمر مع جوجل وفيسبوك وتويتر، تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من تعطيل حملة الحكومة الإيرانية وآلة الدعاية، وسنستمر في معارضة أي محاولة من قبل جهات أجنبية لنشر معلومات كاذبة في بلدنا“.

وفي 17 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها استولت على 92 نطاقا على الإنترنت استخدمها الحرس الثوري الإيراني، مضيفة ”أن الحملة على المواقع المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني كانت جزءا من جهود الحكومة الأمريكية لمكافحة نشر معلومات كاذبة عن الانتخابات الأمريكية من قبل الدول الأجنبية“.
وتواصل الولايات المتحدة فرز الانتخابات الرئاسية التي بدأت حتى الآن تشير إلى تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على حساب الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب.

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