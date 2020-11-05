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الخميس, 05 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 تشرين الثاني 2020 11:16 ص

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية .. ساعة الحسم تقترب

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يترقب الشارع الأمريكي ويحبس العالم أنفاسه، بعد يوم من انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي شهدت منافسة مريرة، من أجل معرفة الرئيس الذي سيقود الولايات المتحدة.

ولا تزال ملايين الأصوات تنتظر الفرز في السباق المحتدم، بين الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، بينما تتنامى مخاطر الوصول إلى وضع قانوني غامض يستمر أياما وربما أسابيع.

وحصل المرشح الديمقراطي جو بايدن حتى الآن على 264 صوتا من المجمع الانتخابي (الناخبين الكبار)، مقابل 214 صوتا لمنافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وأفادت آخر بيانات مركز إديسون للأبحاث بأنه ”بعد فرز 95% من الأصوات في ولاية جورجيا، حصل ترامب على 49.8% مقابل 49.0% لبايدن.

وفي نيفادا، الولاية الصحراوية الواقعة في غرب البلاد، والتي اختارت الديمقراطية هيلاري كلينتون في 2016، بعد فرز 86% من الأصوات، ترامب حصل على 48.7% من الأصوات مقابل 49.3% لبايدن.

وبعد فرز 86% من الأصوات في ولاية أريزونا، ترامب حصل على 47.9% مقابل 50.7% لبايدن، وبعد فرز 88% من الأصوات في ولاية بنسلفانيا، ترامب حصل على 50.9% من الأصوات مقابل 47.8% لبايدن.

وفي نورث كارولينا حصل ترامب على 50.1% من الأصوات، فيما حصل بايدن على 48.7% من الأصوات، وذلك بعد فرز 95% من أصوت الناخبين.

تبادل الأماكن

وكان المرشح الديمقراطي بايدن قد فاز بولاية ويسكنسون، في ضربة لمنافسه ترامب، الذي فاز بهذه الولاية بانتخابات عام 2016.

كما خسر  ترامب  ولاية ميشيغان، ما يمنح بايدن 16 صوتا جديدا من أصوات كبار الناخبين.

ومن بين 51 ولاية، ثمة 12 ولاية تلعب دورا مهما في تحديد الرئيس الفائز ويصل مجموع أصواتها بالمجمع الانتخابي 270 صوتا تضمن الفوز بالرئاسة، وهي فلوريدا، وجورجيا، ونيوهامبشير، ونورث كارولاينا، وأوهايو، وميشيجان، وبنسلفانيا، وتكساس، وويسكونسن، ومينيسوتا، وأريزونا، ونيفادا، وأيوا.

وتشير النتائج الأولية إلى فوز بايدن في ولايات ميشيغان (16)، ويسكنسون (10)، كاليفورنيا (55)، وكولورادو (9)، وكونيتيكت (7)، وديلاوير (3)، وواشنطن العاصمة (3)، وهاواي (4)، وإيلينوي (20)، وميريلاند (10)، وماساتشوستس (11)، ومينيسوتا (10)، ونبراسكا (1)، ونيو هامبشر (4)، ونيو جيرسي (14)، ونيو مكسيكو (5)، ونيويورك (29)، وأوريغون (7)، ورود آيلاند (4)، وفيرمونت (3)، وفيرجينيا (13)، وواشنطن الولاية (12) وأريزونا (11) وماين (3).

بينما أظهرت النتائج الأولية فوز ترامب بولايات ألاباما (9)، وأركنساو (6)، وفلوريدا (29)، وآيداهو (4)، وإنديانا (11)، وأيوا (6)، وكنساس (5)، وكنتاكي (8)، ولويزيانا (8)، وميسيسيبي (6)، وميسوري (10)، ومونتانا (3)، ونبراسكا (5)، وداكوتا الشمالية (3)، وأوهايو (18)، وأوكلاهوما (7)، وكارولاينا الجنوبية (9)، وداكوتا الجنوبية (3)، وتينيسي (11)، وتكساس (38)، ويوتاه (6)، وفيرجينيا الغربية (5)، ووايومينغ (3).

 ووفق استطلاعات وتقارير محلية، فقد شهدت الانتخابات إقبالا تاريخيا إذا ما تم احتساب تصويت المئة مليون ناخب الذين أدلوا بأصواتهم قبل يوم الاقتراع، وسط تقارير تتحدث عن نسب تصويت هي الأعلى منذ العام 1908.

وكما جرت العادة في الدورات الانتخابية السابقة، تبادل المتنافسان الديمقراطي جو بايدن، والجمهوري دونالد ترامب، التصريحات التي توحي بضمان الفوز بالرئاسة.

وقال ترامب موجها حديثه لمؤيديه، إنه يستعد للاحتفال، وإن مجموعة بائسة من الأشخاص تحاول حرمانه من ملايين الأصوات، مضيفا: ”نتائج الانتخابات مدهشة.. سنفوز بها.. بالنسبة لي لقد فزنا بها بالفعل“.

بدوره بدا بايدن واثقا من الفوز، قائلا لمؤيديه: ”سنعيد الكرامة للبيت الأبيض“، حاضا الناخبين على الإدلاء بأصواتهم والتوجه لصناديق الاقتراع.
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