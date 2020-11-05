ترامب يلجأ للقضاء مع تعدد وقائع التزوير .. فهل تتدخل المحكمة العليا في الانتخابات؟ .. مراقبون يجيبون

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أنها قدمت التماسا قضائيا طلبت فيه إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن التي أعلن عن فوز خصمه جو بايدن فيها، كما طلبت وقف الفرز في ولايات ميشيغان وبنسلفانيا وجورجيا.

وقال مدير حملة ترامب، بيل ستيبيين، في بيان، إنه ”أفيد عن مخالفات في بضع مناطق من ويسكونسن، من شأنها أن تثير شكوكا جدية حول صحة النتائج“.

وأضاف أن ”الرئيس ضمن الهامش الذي يتيح له طلب إعادة فرز للأصوات وسنقوم بذلك فورا“.

وفيما يتعلق بميشيجان قال بيل ستيبيين، إنه لم يسمح لفرقه بمراقبة عمليات الفرز في ”عدد“ من الأماكن.

وذكرت شبكتا ”سي أن أن“ و“أن بي سي“ أن بايدن فاز بولاية ميشيغان الرئيسة، وحصد أصواتها في المجمع الانتخابي البالغة 16 صوتا.

ولاحقا أعلنت حملة الرئيس الأمريكي أنها قدمت التماسا قضائيا لوقف فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا.

وقال نائب مدير حملة ترامب جاستن كلارك: ”قدمنا التماسا آخر لوقف الفرز بانتظار اعتماد شفافية حقيقية، وتأكُّد الجمهوريين من أن عمليات الفرز تتم علانية ووفقا للقانون“.

كما ذكرت وكالة ”أسوشيتد برس“ يوم الأربعاء، أن حملة ترامب أقامت دعوى قضائية في جورجيا سعيا لوقف فرز الأصوات في الولاية.

وتتهم حملة ترامب القائمين على العملية الانتخابية بمنع ”مراقبيها“ من الاقتراب لمسافة تقل عن نحو 8 أمتار من الموظفين المكلفين بالفرز.

وبحسب تقديرات وسائل إعلام أمريكية، فاز بايدن بمعركة ويسكونسن وميشيغان، لكنه متأخر في ولاية بنسلفانيا.



هل تتدخل المحكمة العليا؟

وندد ترامب بوجود عمليات ”تزوير“ خلال الانتخابات، مؤكدا أنه سيلجأ إلى المحكمة العليا، لكن خبراء يفيدون بأن النتائج ينبغي أن تكون متقاربة للغاية، وأن تتوافر أدلة متينة لتقبل أعلى هيئة قضائية في البلاد بالتدخل.

وفي خطوة للحد من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19، وسعت غالبية الولايات إمكانية التصويت بشكل مبكر أو عبر البريد. وقد اعتمد أكثر من مئة مليون أمريكي هذه الطريقة ما شكل عددا قياسيا.

ومنذ الصيف يشجب دونالد ترامب التصويت عبر البريد معتبرا أنه يسهل عمليات التزوير.

إلا أن إد فولي الخبير في قانون الانتخابات في جامعة أوهايو، أكد أن ”الأمر ليس كذلك“.

ويرى فولي أن هذه الأصوات أبطأت فقط عمليات الفرز وتفسر عدم البت بنتيجة الانتخابات حتى الآن ”إلا أنها لا تطرح أي مشكلة على الصعيد القانوني“.



مناورات كبيرة سابقة للاقتراع

وكان تعديل القواعد للتكيف مع ظروف الجائحة، محور الكثير من الشكاوى القضائية في الأشهر الأخيرة ولا سيما من جانب الجمهوريين غير الميالين كثيرا لهذا الإجراء.

وأحصت جامعة ”ستانفورد“ أكثر من 300 شكوى قبل موعد الانتخابات حتى.

ووصلت بعض هذه الشكاوى إلى المحكمة العليا، فقد طلب الجمهوريون في ولاية بنسيلفانيا الرئيسة منع احتساب الأصوات التي أرسلت بالبريد حتى موعد الانتخابات الثلاثاء في حال ورودها في الأيام التالية لها.

ورفضت المحكمة العليا البت بالشكوى على عجالة لكنها قد تعود لدراسة الملف. وفي هذا الإطار أمرت السلطات المحلية باحتساب هذه الأصوات بشكل منفصل للتمكن من سحبها من المجموع في حال اعتبرت غير قانونية.

وفي يوم الاقتراع، تقدم حزب ترامب بإجراءات قضائية في بنسيلفانيا للطعن بقرار بعض المناطق السماح للناخبين بتصحيح أخطاء قد تجعل بطاقاتهم لاغية من خلال إضافة توقيع أو ظرف ثان للحماية.

وهذه الشكوى على غرار أخرى، قد تصل إلى المحكمة العليا لكن لم يحصل ذلك حتى الساعة.

فارق ضيق للغاية

ويشدد مراقبون على أن المعارك القضائية قد تؤخر ”صدور النتائج أسابيع عدة“، لكن لا يكفي اللجوء إلى القضاء ”إذ ينبغي أن تتوافر المادة لذلك وأن يحصل تأثير كاف على مجرى التصويت“.

ومع تفاوت القواعد بين ولاية وأخرى وحتى بين منطقة وأخرى، تشمل الشكاوى عددا محدودا في الأصوات في دائرة معينة.



ومن أجل التأثير على نتيجة الانتخابات، يجب أن يكون الفارق بين المرشحين ”ضيقا للغاية“ في الولاية أي أقل بكثير من 2%، بحسب ما يؤكد ديريك مولر أستاذ القانون في جامعة أيوا.



محكمة مسيسة

والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية يمكن الاحتكام إليها في الولايات المتحدة، لكنها غير مضطرة إلى القبول بالملفات التي ترفع إليها.

وفي حال رفضت التدخل، يثبت الحكم الأخير الصادر غالبا عن محكمة استئناف فيدرالية أو محكمة عليا في إحدى الولايات.



وفي سياق متصل، قال مسؤول كبير بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان صدر يوم الأربعاء، إنه لا يوجد دليل على أن أي قوة أجنبية كان بوسعها العبث بإحصاء الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأضاف مدير وكالة أمن الإنترنت والبنية التحتية كريستوفر كريبس، أن المسؤولين ”ليس لديهم دليل على أن أي خصم أجنبي كان قادرا على منع الأمريكيين من التصويت أو تغيير إحصاء فرز الأصوات“.