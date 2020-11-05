الحداد: تمرير قانون الانتخابات وملحقه سيمهد الطريق أمام إقرار قانون المحكمة الاتحادية

أكد نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، أن تمرير قانون الانتخابات وملحقه سيمهد الطريق أمام تمرير قانون المحكمة الاتحادية.

وقال الحداد في بيان إن "تمرير قانون الانتخابات مع ملحق الدوائر الانتخابية في الجلسة الماضية بعد نجاح التفاهمات والحوارات بين الكتل النيابية سيمهد الطريق للتوافق على قانون المحكمة الاتحادية الذي شهد خلافات في الدورة السابقة.



وأضاف ، أن "المساعي والجهود مستمرة من قبل رئاسة المجلس لحل عقدة قانون المحكمة الإتحادية من خلال تشريع قانون جديد أو إجراء تعديل على القانون الموجود"، مشددا على ان "يتم التصويت عليه وإقراره بفترة مناسبة قبل موعد الإنتخابات النيابية القادمة.