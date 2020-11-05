التغيير: هناك تحريض خارجي على الاقتتال بين الكرد وعلى بغداد التدخل الفوري

حذر القيادي في حركة التغيير محمود شيخ وهاب من أن تركيا تدفع باتجاه الاقتتال الداخلي بين الكرد.

وقال وهاب إن “على الحكومة الاتحادية التدخل لمنع النزاع الداخلي بين حزب العمال الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، ومسك الشريط الحدودي من قبل قوات حرس الحدود حصرا.

وأضاف أن “الوضع يتأزم، بعد حادثة الاشتباك التي حصلت امس بين قوات البيشمركة وعناصر حزب العمال الكردستاني في محافظة دهوك، وهنالك جهات خارجية وعلى رأسها تركيا تدفع باتجاه استمرار النزاع في الإقليم.

وأشار إلى أن “الوضع بات مقلقا وعلى الأطراف المحايدة التدخل كوسيط ومنع إراقة الدم وتدهور الأوضاع الأمنية في مدن إقليم كردستان.